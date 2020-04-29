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Başkan Sekmen ulaştırma zirvesine katıldı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans sistemi üzerinden bir araya geldi. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir'in de online katılım sağladığı toplantıda Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Erzurum'daki ulaşım projeleri hakkında bilgiler aktardığı toplantıda Bakan Karaismailoğlu, hükümetin Erzurum ve bölgeye yönelik olarak planladığı yatırımlar hakkında...

Başkan Sekmen ulaştırma zirvesine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans sistemi üzerinden bir araya geldi. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir’in de online katılım sağladığı toplantıda Erzurum Valisi Okay Memiş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Erzurum’daki ulaşım projeleri hakkında bilgiler aktardığı toplantıda Bakan Karaismailoğlu, hükümetin Erzurum ve bölgeye yönelik olarak planladığı yatırımlar hakkında görüşlerini ifade etti. Salgın sürecinde alınan ulaşım tedbirlerinin yanı sıra son durumun da değerlendirildiği toplantıda Bakan Karaismailoğlu, bakanlıkça planlanan yatırımlarda herhangi bir aksamanın söz konusu olmayacağının altını çizdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un yaz ve kış sporları başta olmak üzere turizm alanında oldukça büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkat çektiği toplantıda, bu hedeflere ulaşılabilmesi noktasında ulaşımın çok önemli bir faktör olduğunu dile getirdi. Özellikle hava ulaşımı konusunda Erzurum ve bölgeye özel bir yaklaşım sergilenmesini arzu ettiklerini ifade eden Başkan Sekmen, bunun dışında hafif raylı ulaşım sistemini de, Erzurum’a kazandırmayı çok istediklerini belirtti. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum heyetiyle görüş alışverişinde de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kara, hava ve demiryolu ulaşımı noktasında çok ciddi yatırım projelerinin yürütüldüğünü kaydederek, söz konusu sürecin aksamadan devam edeceği bilgisini verdi.
Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Erzurum’un ulaşım imkân ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline geleceğine işaret etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bakanımızla ilimizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren ulaşım projelerini konuştuk, taleplerimizi ve beklentilerimizi dile getirdik. Erzurum ve bölgeyi Karadeniz’e bağlayacak olan Ovit Tüneli yatırımında asıl maksadın hasıl olabilmesi için Dallıkavak ve Kırık tünellerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade ettik. Turizm ve ulaşım ekseninde bir takım değerlendirmelerimiz oldu, Sayın Bakanımızla bu manada beklentilerimizi de paylaştık. Sayın Bakanımız da, Erzurum ve bölgeyi yakından ilgilendiren ulaşım yatırımlarıyla ilgili olarak müsterih olmamızı istediler. Biz de yakın ilgileri ve özellikle de şehrimize yönelik yaklaşımları dolayısıyla Bakanımıza teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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