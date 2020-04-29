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Aziziye’de korona önlemleri sürüyor Semt pazarlarına sıkı takip Başkan Orhan; Halkın sağlığı kırmızı çizgimiz

İHA

Aziziye’de korona önlemleri sürüyor Semt pazarlarına sıkı takip Başkan Orhan; Halkın sağlığı kırmızı çizgimiz

. Aziziye Belediyesi tarafından son bir ayda semt pazarları Korona tedbirleri kapsamında giriş çıkış ve satıcıların denetimleri artırıldı.
Pazar girişlerinde dezenfektan bulundurulurken maskesiz girişlere izin verilmiyor. Bunlarla birlikte ateş ölçerlerle vatandaşların sağlık durumları kontrol ediliyor. Sosyal mesafe kurallarının da göz ardı edilmediği semt pazarlarında zabıta ekipleri akşam saatlerine kadar denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçe genelinde yapılan denetimin yanında semt pazarlarında da vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışverişlerinin gerçekleştirmesine gayret gösterdiklerini söyledi. Belediye ekiplerinin sürekli olarak ilçe genelinde anonslar yaparak sosyal mesafe kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde telkinlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Orhan, “Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden tüm unsurları yok etmek için çaba gösteriyoruz. İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Halkımızın sağlığını kırmızı çizgimiz olarak belirleyip ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR
Bahar ayları ile birlikte ilçe genelinde adeta bahar temizliği seferberliği görülüyor. İlçede kaldırımlar boydan boya ilaçlı sularla yıkanırken, konteynırların dolu halde bırakılmamasına özen gösteriliyor. Hemen her akşam saatlerinde çöplerin alınması ile birlikte ara sokaklarda da süpürgeli ekiplerin çalıştıkları gözleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, özellikle temizlik konusunda tüm taleplerin değerlendirildiğini bununla birlikte rutin işlemlerin de artarak sürdürüldüğünü söyledi. Aziziyenin yeşil konumunun daha da güçlendirilmesi içinde park ve bahçeler ekiplerinin de yoğun bir çalışma yaptığını kaydetti. Başkan Orhan, “Aziziye’de sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın teminatı olan belediyemiz yeni yeşil alanlar kazandırılması noktasında çalışıyor. Korona salgınını atlattıktan sonra da bu çalışmalarımız daha da hızlanarak devam edecektir” diye sözlerine ekledi.

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