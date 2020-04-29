ETÜ’de "Geleceğe Nefes" projesiyle yeni fidanlar toprak ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesinde yeni fidanlar toprak ile buluştu.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte idari ve akademik personeller fidan dikimi için çalıştılar. Etkinlikte konuşma yapan Rektör Prof. Dr Bülent Çakmak, “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.” Hadisi Şerif’ini hatırlattıktan sonra ağaç dikmenin önemi üzerinde durarak “Doğa bize karşı hep cömert davrandı, biz de doğaya karşı olan görevimizi öncelikle ona teşekkür ederek gerçekleştirmeliyiz. Bunun da en güzel yolu ağaç dikmektir. Ağaç dikmek; sadece oksijen açısından yapılan bir yatırım değil aynı zamanda erozyon, kuraklık ve sel gibi afetlere karşı bir tedbirdir” dedi.

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