Op.Dr. İlgi Dinçok, göğüs büyütmede protez seçimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlgi Dinçok, “Meme formunda bozukluk bir çok kadın için rahatsız edici bir durum. Meme hacmindeki küçüklükten duyulan rahatsızlık nedeniyle şu an Türkiye’de en sık yaptığımız meme estetiği meme büyütme. Meme hacmi genetik olarak küçük olabileceği gibi, meme hacminde yetersizlik emzirdikten sonra meme dokusunda kayıp ve meme formunun bozulması ile de gelişebilir. Obezite kontrolundeki bilincin giderek artması sonucu son yıllarda aşırı kilo alıp verme sonrası meme şeklinde oluşan bozukluklarla da sık karşılaşıyoruz. Meme Büyütme ameliyatları meme hacmini küçük bulan 17 yaş üzeri tüm kadınlara yapılabilir. Emzirmeye engel olmadığı için henüz doğum yapmamış ya da emzirme planlayan tüm yaş grubu kadınlarda uygulanabilir. Meme volumunu artırmada en başarılı sonuçları protezlerle yapılan ameliyatlarla sağlıyoruz. Kendi vücudunuzdan alınan yağ dokunun memeye enjeksiyonu ile de meme hacmi artırılabilir, fakat fazla miktarda volum eksikliği varsa meme bütünlüğünün düzenini sağlamak ve fazla hacimde meme büyütme ancak protezlerle sağlanabilir. Protezlerle yapılan meme büyütme ameliyatlarında hem hacimsel genişleme hem de sarkan memelerde sarkıklığın giderilmesi mümkün. Meme büyütmede kalıcı ve kesin çözümler masajlar ve kremlerle değil cerrahi işlemlerle sağlanabilir” dedi.

Göğüs büyütmede kullanılan protezlerin hem volum olarak hem de şekil olarak birbirinden farklı olduğunu ifade eden Dr. Dinçok, “Ameliyat öncesinde protez seçiminde kişinin sahip olmak istediği meme şekli ve volumünün yanı sıra deri esnekliği, meme tabanı uzunluğu ve genişliği, meme dokusu kalınlığı gibi parametreler de göz önünde bulundurulur. Bu ölçümlerle protez volümü belirlenir. Şekil olarak protezler damla ve yuvarlak olarak ikiye ayrılır. Damla şekilli protezler anatomik olarak bilinir, yani üst kısımda daha az alt kısımda daha fazla doku bulundurarak doğal meme dokusuna benzer. Yuvarlak şekilli protezlerde ise protez kalınlığı altta, üstte, yanlarda aynıdır, bu da medial dolgunluk dediğimiz dekolte kısmında memenin daha dolgun görünmesini sağlar. Damla protezler doğal görünümü, yuvarlak protezler ise dekolte kısmındaki dolgunluk için tercih edilirler. Hangisinin tercih edileceği konusu kişinin kendi isteğine bağlı olmakla beraber sarkık memelerde damla protezler iyi bir görünüme neden olamayabilir hatta ameliyat sonrası daha sarkık bir meme görüntüsüne neden olabilir. Meme büyütme ameliyatlarını genel anestezi altında yapıyoruz. Ortalama 11,5 saat kadar süren bir ameliyat. Meme altından yapılan kesiden meme dokusu ve kas altından hazırladığımız cebe uygun protezi yerleştiriyoruz. Özellikle meme dokusu çok az olan kişilerde kas altı yerleştirilen protezlerle doğal görünümü sağlamak mümkün. Meme büyütme sonrasında 1 gün hastanede yatış sonrası ayaktan yapılan kontroller takibiniz için yeterlidir. 35 gün istirahat sonrası çalışma hayatınıza dönebilirsiniz. 4 hafta kullanılan özel sütyenler meme formunun kazanılmasında önemlidir. Ortalama 23 ay sonra protezler yer çekimi etkisi ile yerine yerleşir ve daha doğal bir görünüme kavuşur” açıklamalarında bulundu.

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