Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Beyazevler kavşağında Suriye uyruklu Kader N. kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para istedi. Öte yandan yine Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde Ecer T. isimli kadın yoldan geçenlerden para istedi. İki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapılmak üzere Palandöken ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.