Kırmızı laleler görsel şölen oluşturdu

Astrolog Şebnem Ekşib açıkladı! Normal hayat diye bir şey yok

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da havaların ısınmasıyla birlikle laleler açtı. Görsel bir şölen oluşturan laleler Erzurum’da geç gelen bahar mevsiminin habercisi oldu.

Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde arazide çiçek açan kırmızı laleler adeta muhteşem bir doğa tablosu görüntüsü oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.