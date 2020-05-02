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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi

İHA

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira ceza kesildi

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Erzurum genelinde kurallara yüzde 95 oranında uyuldu. Kurullara uymayan kişilere ise idari para cezası kesildi.
3 günlük kısıtlamanın ilk gününde Erzurum’da Polis tarafından 49 kişiye 63 bin 933 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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