<br>Salih TEKİNZafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, polisin bir TIR'da yaptığı aramada muşamba rulolarının içerisine gizlenmiş 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında ErzurumErzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında kontrol yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt´tan yola çıkan A.D. (39) yönetimindeki 04 D 3143 plakalı TIR'ı durdurarak arama yaptı. Değişik türde eşyaların yüklü olduğu TIR´ın içerisindeki rulo halindeki 15 muşambayı açan polis, 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü A.D. gözaltına alınırken, uygulama noktasına gelen Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, görevli polisleri tebrik etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-02 00:36:53<br>
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