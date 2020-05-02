Tarıma bahar bereketi

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Erzurum’da Tarım sektöründe bahar bereketi yaşanıyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 12 ilçede bin 293 çiftçiye 23 bin dekar alan için yazlık buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliğinin destekleri doğrultusunda; çeşitli projelerle; 6 ilçede 30 bin adet ceviz fidanı, 15 ilçede 7 ton Fasulye tohumu, 6 ton Yonca, 18 Ton Korunga ve 18 ton Fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

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