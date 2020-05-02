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Kadınlarda idrar kaçırma problemine lazer çözümü

İHA

Dr. Ayfer Aydın, lazer tedavi hakkında bilgi verdi.

Kadınlarda idrar kaçırma problemine lazer çözümü

Dr. Ayfer Aydın, lazer tedavi hakkında bilgi verdi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “İdrar kaçırma hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşanan bir durumdur ama kadınlarda daha sık görülür. Kadınlardaki idrar kaçırma sorunu ; idrar kanalı etrafında yer alan kollajenlerin, kasların güçsüzleşmesi gevşemesi nedeniyle oluşur. Bu durum daha çok çocuk doğurmuş kadınlarda ve yaşlanma ile birlikte gelişir. Bu durumda 'Stres Üriner İnkontinens' (SUİ) dediğimiz durum gelişir” dedi.
Dr. Aydın, idrar kaçırmanın tetiklendiği durumları şöyle sıraladı:
“Karın içi basıncının arttığı, Öksürme, Gülme, Hapşırma, Tuvalete doğru koşma gibi durumlarda; ani idrar kaçırma görülmektedir. Kadınlarda idrar kaçırmanın en önemli nedeni; bağ dokusunun gevşemesidir. Yani yaşa bağlı bu alandaki gevşeme ve elastikiyet kaybıdır. Diğer Sebepler; Normal doğum yapmış olmak, Çok doğum yapmış olmak, Aşırı kilolu olmak (obezite), Genetik sebepler, Kronik kabızlık, Vajinal enfeksiyonlar, İdrar taşları ve tümörleri, Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler, Şeker hastalığı, Bazı ilaçlar, Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar), En sık idrar kaçırma nedenleridir.”
İstemsiz idrar kaçırmanın kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir durum olduğunu ifade eden Dr. Aydın, “Kadınlarda idrar kaçırma Menopoz öncesi dönemde yüzde 2530 iken; menopoz sonrası dönemde yüzde 50’lere, yaşlı kadınlarda ise idrar kaçırma yüzde 6070’lere kadar çıkabilmektedir. Yani idrar kaçırma menopoz öncesi dönemde her 3 kadından birinde, menopoz sonrası dönemde ise neredeyse her 2 kadından birinde görülen önemli bir problemdir. İdrar kaçırma yaşam kalitesini bozan, bu problemi yaşayan kişiyi çok zor durumlarda bırakabilen bir durumdur. İdrar kaçırma şikayeti mutlaka bir sağlık sorunu olarak ele alınmalı, gerekli tetkikler ve değerlendirmeler yapılmalı, altta yatan sebep bulunarak tedavisi planlanmalıdır. Kadınlarda İdrar kaçırma en sık ; öksürme, gülme, hapşırma, merdiven çıkma ya da ıkınma gibi karın içi basıncını arttıran aktiviteler esnasında olmaktadır. Bir diğer durum ise acil idrar yapma hissiyle beraber gelir; Hasta tuvalete yetişmeye çalışırken çoğunlukla tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır. Kliniğimizde uyguladığımız Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi ile Ameliyat olmadan son derece güvenli bir şekilde ; Lazerle İdrar kaçırma probleminizi tedavi ediyoruz. Lazerle; genel anestezi almadan , ağrısız, kesi ve dikiş yapılmadan ve dolayısı ile enfeksiyon riski de olmadan idrar kaçırma problemini oldukça başarılı bir şekilde çözmekteyiz. Vajinal kanala bir prob yardımıyla giriyoruz ve tüm kanalı 360 derece 12er cm aralıklarla tüm alanı lazerle tarıyoruz. Bu lazer ışığı ile fototermal etki oluşturarak dokuları uyararak hem yeni kollajen oluşumu tetikliyoruz; hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenmeyi sağlıyoruz. Bu etkiler sayesinde idrar torbasına destek veren vajinal ve pelvik dokular yoğun sıkılaşma sağlanmış olur ve buradaki kaslar kuvvetlenir. Yani tüm vajinal kanalı çok daha sağlam ve kuvvetli bir hale getiriyoruz. Böylece idrar kesesini destekleyen kaslar kuvvetlenince kadının idrar tutma fonksiyonları da normale döner. Bu işlemle idrar kaçırma ameliyatsız olarak Lazerle ; hiçbir kesi ve dikiş ve kanama olmadan başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olur. Yaklaşık 1530 dakika kadar kısa sürede tamamlanan işlem tamamen ağrısızdır ve anestezi gerektirmemesi gibi üstünlükleri ile oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Lazer ile İdrar kaçırma problemi Lazerle tedavi edilirken esas olarak; vajinal bölge daraldığı, sıklaştığı için ; aynı esna da genital bölge estetiği de yapmış oluyoruz. Yani tek işlemle hem idrar kaçırma problemini çözmüş oluyoruz Hemde Vajina Sıkılaşma yapmış oluyoruz. Böylece hastanın İdrar kaçırma problemi çözümlenirken ; cinsel hayatı da çok olumlu yönde etkilenmiş olur. Aynı seansta hastanın talebi varsa ; genital bölge beyazlatma; İç dudak küçültme (labioplasty) işlemleri de yapabilmekteyiz. Lazerle idrar kaçırma tedavisi ağrılı değildir. Hastalar tarafından son derece rahat bir şekilde tolere edilir. Laser ile İdrar kaçırma tedavisi işlemi ağrısız, güvenli, yan etkisi olmayan, kolay tolere edilebilen ve çok etkili bir tedavidir. Hasta uygulamadan hemen sonra normal hayatına geri dönebilir. Herhangi bir istirahat gerekmez. Hasta iş hayatına da hemen dönebilir. Aynı gün içinde banyo yapmanızda da bir sakıncası yoktur. İşlemden iki hafta sonra normal cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Dr. Aydın, lazerle idrar kaçırma tedavisinin ameliyata üstünlükleri hakkında şu bilgileri verdi:
“İşlem öncesi ve sonrasında hiçbir bakım gerektirmez. Ameliyat olmadığı için genel anestezi gerektirmez. Hiçbir kesi ve dikiş yapılmaz. Uygulama esnasında ve sonrasında acı ve ağrı yoktur. İşlem 1530 dakika gibi oldukça kısa bir sürede tamamlanır. Günlük yaşantıya hemen dönülebilir. Yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan oldukça etkili bir yöntemdir. Komplikasyon riski ve hiçbir yan etkisi yoktur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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