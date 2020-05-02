Erzurum’da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

Rize'de silahlı kavgada muhtar ve eşi öldü, bir kişi de yaralandı

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum’da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.

Trafik ve asayiş polis ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin katıldığı kontrollerde Aşkale, Karskapı ve Çat uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak seyahat izin belgesi ve ateş kontrolleri yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.