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Vali Memiş: “’Dünya basın özgürlüğü günü’ kutlu olsun”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş: “’Dünya basın özgürlüğü günü’ kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlanmaktadır. Basın; bireyin ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, haber alma, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülke yararına kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevi yapmaktadır. Önemli bir kamu hizmeti niteliğindeki bir görevi yerine getirmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, Milletin müşterek sesidir.” sözü bu manada anlamlıdır. Basının görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın hürriyetinin büyük önemi bulunmaktadır. Elbette basınımız bu görevini yaparken; gerçeklik, güncellik, kamu yararı ve özle biçim arasındaki denge unsurlarını da gözetmek zorundadır. Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması; özgür bir medya ortamında, etik değerlerin, dürüstlüğün temel misyon haline geldiği bir yayıncılık anlayışı ile mümkündür. Toplumun bilgi edinme hakkı için mücadele eden basınımızın önünün açılması için ekonomik özgürlüğün kazanılması da son derece önemlidir. Demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde değerli bir işlevi olan basın mensuplarımıza, bu günlerde her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Biliyoruz ki, kamuoyunun ve toplumun hızlı, tarafsız ve doğru haber alma hakkını temin etmek, demokrasilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Ülkemizde; 1982 Anayasası ve de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile basının özgür olduğu hüküm altına alınmıştır. Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde; basın mensuplarımızın büyük bir sorumluluk üstlendiğini, zorlu şartlar altında da olsa haberi aktardıklarını, Covid19 salgınında da gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin, kamuoyunu bilinçlendirmek ve her konuda haber akışını sağlamaya gayret ettiklerine şahit olmaktayız. Onların bu özverili mücadelesi takdire şayandır, kendilerini kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; çok zorlu şartlarda kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak adına ilimizde büyük bir özveriyle, yerel, yaygın, yazılı, görsel ve işitsel alanda görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar temenni ediyor, en içten saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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