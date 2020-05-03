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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Aydemir’den kırmızı çizgi vurgusu Milletvekili Aydemir: ‘Basın milli vicdanın sesidir’

İHA

Milletvekili Aydemir’den kırmızı çizgi vurgusu Milletvekili Aydemir: ‘Basın milli vicdanın sesidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Kırmızı çizgisi devletin dirliği, milletin birliği olan; milli iradenin mukaddesat ve değerlerine saygılı; halkın sesi, hakkın müddeisi vazifesini üstlenen basınımız iftiharımızdır’ dedi.
MİLLETVEKİLİ AYDEMİR’İN MESAJI
Milletvekili Aydemir, ‘Önceliği, milli ve manevi paydayla örtüşen her olay ve durumu milli iradeyle paylaşmak olan basınımız; 15 Temmuz ihaneti karşısında müşterek ve destansı bir duruş kaydederek, milli irade vicdanını ortaya koymuş; demokrasimize kefen biçmeye çalışan ihanet güruhu karşısında milli iradenin kaydettiği dirilişte öncü rol üstlenmiştir. ‘ mesajını paylaştı
‘BASINIMIZ, ORTAK DEĞERİMİZDİR’
Milletvekili Aydemir, ‘Farklılıkları zenginlik, düşünceleri milli tefekkürde derinlik olarak telakki; ecdattan tevarüs eden milli emanetleri muhafazayı milli iradeye karşı bir görev edinen Basınımız, müşterek sesimiz, ortak değerimizdir. ‘ dedi.
AYDEMİR’DEN AKİFÇE VAKAR TARİFİ
Milletvekili Aydemir. ‘Akifçe bir vakarla, zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen; zalimin hasmı, mazlumun muhibbi kesilen; istiklal ve demokrasiye aşık, milli değerlerine sadık, devlet ve milletin kırmızı çizgilerine vefalı Türk Basını, 15 Temmuz’da ortaya koyduğu milli metanet ve dirayetle küresel ezberleri bozmuş; bilgi çağına demokrasi savunucusu olarak damga vurmuştur. ‘ vurgusunda bulundu
‘BASINIMIZ MİLLİ VİCDANIN İFADESİDİR’
Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade üzerinde her türlü vesayeti reddeden, 27 Mayıslardan 12 Martlara, 28 Şubatlardan 15 Temmuzlara milli iradeye kefen biçmek isteyen odaklara karşı milli vicdanla örülü bir set çeken basınımız, dünyanın gıpta ettiği, milli iradenin varlığıyla kıvanç duyduğu bir yüksek karakterin ifadesidir. Basın çalışanlarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, basınımıza minnettarlığımızı kaydediyoruz. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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