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İspir Belediyesi 130 bin maske dağıttı Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

İHA

İspir Belediyesi 130 bin maske dağıttı Cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı

Erzurum İspir Belediyesi korona virüse karşı mücadelede çalışmalarını ara vermeden kapsamlı olarak yürütüyor.
Covid19 hastalığının 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından ülkemizde de vaka görülmesi ile beraber ilçede yoğun bir çalışma içerisine giren İspir Belediyesi halkın sağlığı için cadde, sokak ve kaldırımları sabunlu ve ilaçlı suyla yıkayarak temizliyor. İlçe merkezinde aralıksız dezenfekte çalışmaları yapan İspir Belediyesi, kırsal bir coğrafyada 100 mahalle ve 78 mezraya da ulaşarak vatandaşların sağlığını korumaya çalışıyor. Resmi kurumlar, iş yerleri, apartmanlar ve tüm evler özel kıyafetli ekiplerle dönüşümlü olarak dezenfekte ediliyor.
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, zaman zaman sahaya inerek çalışanlarla birlikte cadde, sokak ve kaldırım temizleme çalışmalarına eşlik ederek, personele moral veriyor.
Halkın sağlığı, huzur ve mutluluğu ekseninde adeta sınır tanımaksızın tüm ekibiyle birlikte seferber olduklarını belirten İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, tüm ilçe halkına 130 bin maske dağıttıklarını, 7 bin dezenfektan, 7 bin kolonya, 20 bin eldiven ve 5 bin bonenin dağıtımının devam ettiğini söyledi.
100 mahalle ve 78 mezrada yaşayan her aileyi ziyaret ederek, içerisinde dezenfektan, kolonya, maske ve eldiven bulunan dezenfektan setini bizzat teslim ettiğini dile getiren Başkan Coşkun, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşayan İspirli hayırseverler tarafından gönderilen bin 500 adet yardım kolisinin ise Vefa Destek Grubu refakatinde dağıtıldığını aktardı. İspirli olup da diğer illerde yaşayan, yaz tatili için memleketlerine gelmek isteyen İspirlilere çağrıda bulunan Coşkun, bir süre daha bulundukları yerde kalmalarını ve bu sıkıntılı sürecin atlatılmasını beklemelerini tavsiye etti. Coşkun, Valilik izni ile ilçeye gelen vatandaşların ise en az 14 gün kendilerini izole ederek evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.

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