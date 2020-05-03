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Atatürk Üniversitesi Dünya’nın en iyileri arasında

İHA

Üniversitelerin etkinliğini değerlendiren ve bir dünya üniversite sıralaması olan Rusya merkezli RUR Rankings Agency tarafından 11 yıldır yayımlanan Round University Ranking (RUR), 2020 sıralaması belli oldu.

Atatürk Üniversitesi Dünya’nın en iyileri arasında

Üniversitelerin etkinliğini değerlendiren ve bir dünya üniversite sıralaması olan Rusya merkezli RUR Rankings Agency tarafından 11 yıldır yayımlanan Round University Ranking (RUR), 2020 sıralaması belli oldu.
Dünyanın önde gelen Bin 100 lider üniversitesinin performansını 4 temel kategoride 20 gösterge ile ölçen bir dünya üniversite sıralaması olan Round University Ranking, 29 Nisan 2020’de yayımladığı listede Türkiye’den 17 üniversite yer aldı.
Atatürk Üniversitesinin ilk defa başvurduğu RUR listesinde, Atatürk Üniversitesi Araştırma kategorisinde Dünyada 636. olurken, listedeki diğer Türk üniversiteleri arasında 11’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer aldı. Aynı şekilde Finansal Sürdürülebilirlik kategorisinde dünyada 625. olan Atatürk Üniversitesi listede yer alan Türk üniversiteleri arasında 13’üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 10. sırada yer aldı.
“Hedefimiz; üniversitemizi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşımaktır”
Atatürk Üniversitesinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, son günlerde peş peşe açıklanan dünya sıralamalarında elde edilen başarılı sonuçların ‘Araştırma Üniversitesi’ olma hedefine kendilerini daha da yaklaştırdığını ifade etti.
Uluslararası pek çok istatistik kurumunun dünya üniversiteleri sıralamalarında Atatürk Üniversitesi olarak yer aldıklarını belirten Rektör Çomaklı: “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitenin etkinliğini her alanda artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite mensuplarımızın üstün gayretleri, yurt içi ve yurt dışında yapılan üniversite değerlendirme indeksleri açıklandıkça kazanılan başarılar ile taçlanıyor. Tabii ki bu sıralamalar yeterli değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda üniversitemizi dünya sıralamalarında daha yukarıya taşımak için çok çalışıyoruz, çok çalışmaya devam edeceğiz. Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda yürütmüş olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde üniversitemizde; eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma adına huzurlu, güvenli ve nezih bir ortam oluşturduk. Bilim üreten, araştırma geliştirme yapan model bir Atatürk Üniversitesi iklimi oluşturduk. Bu iklim bizleri başarıya taşıyor. Hedefimiz üniversitemizi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşımaktır” şeklinde konuştu.
“Ülkemiz adına böyle bir başarıya imza atmış olmaktan gurur duyuyoruz”
Son olarak, eğitim konusunda dünyada otorite kabul edilen derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralamasında Atatürk Üniversitesinin oldukça önemli bir başarı gösterdiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hazırlanan sıralamada Nitelikli Eğitim ve Karasal Yaşam alanlarında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer aldıklarını söyledi.
Eğitim, araştırma, atıf sayısı, sanayi geliri ve üniversitelerin uluslararası görünümlerinin temel alınıp değerlendirildiği sıralamada Atatürk Üniversitesi ayrıca ‘Sanayi ve İnovasyon’ alanında dünyanın en etkili ilk 300 üniversitesinden biri olma başarısını gösterdiğini dile getiren Rektör Çomaklı, bu kapsamda akademik alanda üniversitenin uluslararası tanınırlığını artırmış olmaktan ve ülkemiz adına böyle bir başarıya imza atmış olmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

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