2 kangal cinsi köpeğe sokak köpeğini boğdurmaya çalışan kişiler gözaltına alındı

Erzurum’da sahipsiz bir sokak köpeğini iki kangal köpeğine boğdurmaya çalışan 3 kişiden 2’si gözaltına alınırken videonun ise 4 yıl önce çekildiği ortaya çıktı.



Erzurum’un Şenkaya ilçesinden meydana gelen olayda Halil Eren C. (19), Emircan Y. (19) ve Doğan Ö. (19) isimli 3 arkadaş evlerinin bahçesinde sahipsiz bir sokak köpeğinin üzerine 2 kangal köpeği saldı. İddiaya göre, 4 yıl önce çektikleri bu anları gösteren videoyu yakın geçmişte sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan videoya bir çok kişi tepki gösterirken Şenkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlatarak Halil Eren C., Emircan Y. ve Doğan Ö. isimli 3 arkadaşın peşine düştü.



İkametgâhlarında bulunarak gözaltına alınan Eren C. ve Emircan Y. ifadelerinde olayın 4 yıl önce gerçekleştiğini ve İstanbul’da yaşayan Doğan Ö.’nün ise 2 yıl önce Şenkaya ilçesinden taşındığını ifade etti. Bunun üzerine videonun çekildiği yer incelendiğinde ise olay yerinde ki evlerin çatılarının değiştiği ve videonun geçmiş dönemlerde çekildiği anlaşıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

