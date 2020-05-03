Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp, sosyal medyada paylaştılar

<br>ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürüp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 3 kişiye tepki yağdı. Polisin konu ile ilgili yaptığı çalışma sonucu şüphelilerden 2'si yakalandı, 1 kişi aranıyor.<br>Olay Şenkaya ilçesi Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Eren C., bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürdü ve cep telefonuyla kaydettiği vahşet görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Köpek dövüş görüntülerini İstanbul´da izleyen soyismi açıklanmayan Aslı isimli bir kadın, Şenkaya Emniyet Amirliği´ni arayarak ihbarda bulundu.<br>GÖRÜNTÜLERİ 4 YIL ÖNCE ÇEKİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ<br>Hareket geçen polis ekipleri, adresini saptadığı sosyal medya hesabının sahibi olduğu belirlenen H.Eren C.´ye gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Cumhuriyet Savcısı´nın talimatıyla ifadesi alınan H.Eren C., videoyu paylaştığı tiktok isimli uygulamanın kendisine ait olduğunu, görüntüleri ise 4 yıl önce çektiğini itiraf etti. Videoda köpeği tutan kişinin Emircan Y. olduğunu, olay yerinde Doğan Ö.´nün de bulunduğunu söyledi. Görüntüleri kendinin çektiğini itiraf eden H.Eren C., amaçlarının köpeklere zarar vermek olmadığını belirtti. H.Eren C., köpekleri Emircan Y.´nin evinin bahçesinde dövüştürdüklerini de anlattı.<br>H.Eren C.´nin ifadesinden sonra polis, Emircan Y.´yi de evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Doğan Özkurt´un ise 2 yıl önce İstanbul'a taşındığı öğrenildi. Şüpheli iki gencin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-03 18:42:13<br>
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