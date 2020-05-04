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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satıcılarını denetledi

İHA

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve Ramazan ayı tedbirleri kapsamında gıda satıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satıcılarını denetledi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve Ramazan ayı tedbirleri kapsamında gıda satıcılarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İl Müdürü Osman Akar’ın da katıldığı denetimlerde gıda denetim uzmanları il genelindeki fırın ve tatlıcılara yönelik şok baskınlar yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyaran ekipler, tesislerin temiz tutulması konusunda iş yeri sahiplerini uyardılar.
İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “Ramazanın gelmesi sebebiyle tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları unlu mamuller, fırınlar, imalat yapan yerlerde yoğun bir şekilde denetimlerimizi artırdık. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmaları adına denetimlerimize; korona virüs süreci nedeniyle hem bilgilendirme hem de yönlendirme amaçlı ağırlık veriyoruz. En önemli denetimler ortamın hijyen durumuna göre yani personelin, kullanılan ekipmanların, mevcut binanın hijyen durumuna dikkat ederek gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Covid19 sürecinde çalışan kişilerin maske, eldiven takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gibi birçok konuya da ayrıca dikkat ediyoruz. 2020 yılının ilk 4 ayında 5 binin üzerinde denetimimiz oldu. Tüketicilerimizden bir yerde olumsuz bir şey gördükleri zaman ALO 174 gıda hattımızı arasınlar. Kurumsal ve bireysel telefonlarımıza da bilgi vererek olumsuz durumun düzeltilmesi için gereken her şeyi yapabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Denetimlerde kurallara riayet eden işletmelere teşekkür edilirken kusurlu işletmelere ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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