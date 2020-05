Başkan Orhan; Her Çalışanımız Bizim İçin Ayrı Bir Değer İfade Ediyor “Çalışanlarımızın motivasyonu bizim için önemli”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye yatırımlarında çalışan işçileri bizzat çalışma alanlarında ziyaret etti. İşçileri çalıştıkları yere giderek teşekkürlerini ileten Başkan Orhan, "İşçiler onlar bizim can simidimiz hayatımızı idame ettirmek ve kolaylaştırmada katkıları inkâr edilemez." diyerek çalışanlara minnet duygularını ifade etti.

Aziziye Ilıca Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi ile müşterek olarak yaptırılan yeşil alan projesi ve Gezköy’de bulunan çeşme inşaatında çalışan işçileri ziyaret eden Başkan Orhan, uzun süre sohbet etti. İşçilerin küresel salgının kendini hissettirdiği bu zor zamanlarda bile fedakârlıklarının takdire şayan olduğunu dile getiren Başkan Orhan, "Hiç şüphesiz amme hizmeti olarak gördüğümüz kamusal çalışmalarda işçilerimizin azimle çalışmaları Allah’ın rızasını kazanmakla eşdeğerdir." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN; İŞÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLDUK

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, denetim amacıyla gittikleri çalışma alanlarında işçilerin motivasyonunu da gözettiklerine dikkat çekti. Motivasyonu sağlam bir işçinin verimliliğinin istenilen düzeyde olacağını söyleyen Başkan Orhan, “Çalışanın alın teri kurumadan veriniz diye buyuran peygamberin ümmeti olarak her zaman bu düsturla hareket ediyoruz. En zor şartlarda bile hak ettiklerini vaktinde vermekten geri durmadık. Bundan sonrada devam edeceğimiz bilinmelidir. Hiçbir personelimizin bizde alacağı bulunmamaktadır” dedi.

