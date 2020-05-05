Estetikte bir devrim 'ONDA' tedavisi

Op.Dr. Arif Eroğlu, ONDA tedavisi hakkında bilgi verdi.

Op.Dr. Arif Eroğlu, “Kadınların hayalindeki bacaklara kavuşması ONDA ile çok kolay. DEKA’nın yeni buluşu olan ONDA mikrodalgalar ile çalışıyor ve bacakları adeta ütülüyor. Selülit kadınların başının belası. Portakal kabuğu görünümü gitgide ilerliyor ve zamanla deri dokusu karnabahar görünümüne dönüşebiliyor. Selülitli kadınlar için baharın gelmesi bir kabus niteliğinde oluyor ne yazık ki. Mikrodalgaları uzun süredir sadece mutfakta kullanıyoruz ve ilk aklımıza gelen yemek ısıtmak tabii ki. Mikrodalgalar şimdiye dek kullanılan radyofrekans sistemlerinden ortalama 1000 kat güçlü. Bu nedenle sadece tek seansta selülitleri yok edebiliyor. Aynı zamanda uygulanan bölgeye inceltiyor ve sıkılaştırıyor. Acısız, hızlı, konforlu ve sonucu hemen görülen devrim niteliğinde bir yöntem. ONDA Soğuk Dalga Terapisinde başlık yüzeyi soğuk olduğu için sadece gıdıklanma hissi duyuluyor. ONDA’ya patentli bu başlığın özel bir teknolojiye sahip olmasıyla uygulama sırasında hiçbir rahatsızlık oluşturmadan tüm enerji derin dokulara kolayca gömülebiliyor” dedi.

Vücut şekillendirme operasyonlarında Smart Lipo, Vaser, JPlasma ve Body Jet kombinasyonu hakkında bilgi veren Dr. Eroğlu, “3D Lazer Lipoliz yönteminin yağ alımında operasyon sonrası deri kalitesi ve konforu maksimuma yükseltir. Kadınların östrojen ve progesteron hormonu yüzünden zamanla kaçınılmaz bir şekilde selülite maruz kalır. Bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulup yeniden şekillendikten sonra deri kalitesi ve sıkılığı için kadınların kendine yatırım yapması ve ONDA Soğuk Dalga Terapisi ile selülitlerinin daha kötü görünmemesi için önlem alması gerekir. Tıptaki adı hidrolipodistrofi olan selülit, derinin alt tabakasındaki yağ dokusunun bağ dokular arasında sıkışması sonucunda derinin üst kısmının portakal kabuğu görüntüsü almasıdır.’ diye belirtti. Selülit, deri altında kan dolaşımının durağanlaşması, metabolizmanın yavaşlaması, fibröz bantların kısalması ve kalınlaşması anlamına gelir. Yağlı dokular büyüdüklerinde fibröz bantlarla çevrili deri altı odacıklarının duvarlarında kabarmalar oluşur. Bu ‘Portakal kabuğu görünümü’ olarak tanımlanır. Vücudun çeşitli bölgelerinde yağın birikmesi sonucu oluşan selülit cildin yüzeyine “el yapımı yün yorgan tarzı” pürüzlenme gibi yansır ancak bir hastalık değildir. Selülit, vücudun yağlı ve dolaşımı bozulmuş herhangi bir yerinde oluşabilir ancak vücutta özellikle selülit oluşumuna daha yatkın bölgeler şunlardır: bacak arkaları, diz üstleri, göbek çevresi ve kol içleri. Şimdiye dek selülit tedavisi için kullanılmış birçok yöntem olmakla birlikte ONDA’nın yağ dokusuna özel mikrodalgaları ile yapılan selülit tedavisi çok başarılı sonuçlar veriyor. ONDA Soğuk Dalga Terapisi, selülite neden olan yağların eritilerek vücuttan atılmasını sağlayan çok etkili bir ütüleme, sıkılaşma ve incelme yöntemi. ONDA Soğuk Dalga Terapisi, klasik radyofrekans sistemlerinden çok daha güçlü. ONDA Soğuk Dalga Terapisi, tek seans olması, etkisinin hemen görülmesi ve sıkılaşmayı da sağlamasıyla adeta bir “saten çorap etkisi” oluşturuyor. Hızlı bir şekilde yaza hazırlanmak isteyen kadınlar için ideal. Tek seans olması metropollerde vakitsiz yaşayan ve sürekli koşuşturan kadınların da çok işine geliyor. Bahar döneminde pantolonlar ve çoraplar çıkarken kadınların yaşadığı en büyük kabus olan selülitlerden ONDA Soğuk Dalga Terapisi onları tek bir seansta kolayca kurtarıyor. Üstelik acı, ağrı, sızı olmuyor ve kızarıklık, tahriş, ödem gibi rahatsızlık verici cilt problemleri de görülmüyor. ONDA Soğuk Dalga Terapisi gündelik hayatı etkilemiyor, yazkış yapılabiliyor” açıklamalarında bulundu.

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