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Genital siğil neden tehlikelidir

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital siğillerin tehlikeli olduğunu söyledi.

Genital siğil neden tehlikelidir

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital siğillerin tehlikeli olduğunu söyledi.
Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Human Papilloma Virüsler (HPV) oldukça yaygın görülen, belirti göstermeyen ve bulaşıcı DNA virüsleridir ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan en yaygın görülenlerden biridir. HPV enfeksiyonu ülkemizde de giderek artan sıklıkla görünmektedir. Hem erkekte hemde kadında ciddi sağlık problemleri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 10 kişiden 1’inde HPV vardır. Bir yetişkinin 50 yaşına kadar HPV enfeksiyonuna yakalanma riski yüzde 80 olarak belirtilmiştir. Çoğunlukla enfekte olma yaşı 1525 yaş arasında olmaktadır. Çoğu zaman, enfeksiyon bulaştıktan sonra belirti göstermeyip 2 3 yıl içerisinde tedavi olmadan bağışıklık sistemi ile vücuttan tamamen temizlenir” dedi.
HPV’nin 100 ün üzerinde tipi olduğunu ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Bu tüplerin bazıları siğil yaparken bazıları da kadın ve erkek üreme sistemi organlarında kansere yol açarlar. Kadınlarda serviksde (rahim ağzında), vajen (döl yolu) ve vulvada (döl yolu girişi) kansere neden olabilirler. Erkekte anüs, penis kanserine yol açabilirler. Siğile yol açan HPV tipleri 6 ve 11'dir. Siğiller kansere dönüşmezler. Sıklıkla rahim ağzı kanseri yapan HPV tipi 1618 dir. Siğiller elde ve ayaklarda, nefes borusunda, ağız içinde, dudakta, cinsel bölgede ortaya çıkabilirler. Siğiller ,karnabahar görünümünde, tek bir bölgede veya birkaç bölgede, bazen toplu iğne başı kadar ufak 12 tane, bazen de çok sayıda, bazen de 34 çapına erişebilen ağrısız, ten renginde ,beyaz veya siyah renkte olabilen, kısmen sert kitlelerdir” diye konuştu.
Human papilloma virüsün (HPV) cinsel ilişki sırasında enfekte cilt bölgesinin karşılıklı teması ile ya da elle temasla bulaştığını kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Çoklu cinsel partner bulunması durumunda bulaşma riski artar. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün olamamaktadır. Mutlak koruyuculuk olmamasına rağmen her ilişki öncesi kondom kullanımı önerilmektedir. Servikal kanser tarama testleri (pap test) aşı yapılsa bile uygulanmaya devam edilmelidir. Yüzde 10 20 oranında enfeksiyon vücutta kalır. Bu durumda servikal kanser veya kanser öncülü hastalık oluşturur. Ancak bu tarz kanserle ilişkili durumun ortaya çıkma süresi yaklaşık 1520 yıl gibidir. Bu nedenle tarama programları gelişen kanser veya öncüllerini belirlemede önemli ve çok değerlidir” açıklamalarında bulundu.

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