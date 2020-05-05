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Sunar gençlerle söyleşti Sunar: ‘Ülkenin kazanımlarına sahip çıkalım’ Sunar: ’28 şubat zulüm dönemidir’ Sunar: ‘PALTİM bizim hizmet ufkumuzu ifade eder’

İHA

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, instagram üzerinden gençlerle buluştu. Eğitimci Yavuz Demir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen gençlik buluşmalarının canlı yayın konuğu olan Başkan Sunar, gençlerle tecrübelerini paylaştı, korona virüs ile mücadelede Palandöken Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Verdiği hizmetlerle sık sık ülke gündemine taşınan, kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi'ne dair ise Başkan Sunar, "Süreçte iyilik hareketine dönüştürdüğümüz PALTİM, bizim hizmet ufkumuzu ifade eder" dedi.

Sunar gençlerle söyleşti Sunar: ‘Ülkenin kazanımlarına sahip çıkalım’ Sunar: ’28 şubat zulüm dönemidir’ Sunar: ‘PALTİM bizim hizmet ufkumuzu ifade eder’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, instagram üzerinden gençlerle buluştu. Eğitimci Yavuz Demir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen gençlik buluşmalarının canlı yayın konuğu olan Başkan Sunar, gençlerle tecrübelerini paylaştı, korona virüs ile mücadelede Palandöken Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Verdiği hizmetlerle sık sık ülke gündemine taşınan, kısa adı PALTİM olan Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi’ne dair ise Başkan Sunar, “Süreçte iyilik hareketine dönüştürdüğümüz PALTİM, bizim hizmet ufkumuzu ifade eder” dedi.

“38 bin 559 mekanda dezenfekte yaptık”
Korona virüs ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları hakkında bir sunum yapan Başkan Sunar, ilçede dezenfekte yapılmayan ortak yaşam alanının kalmadığını belirtti. Başkan Sunar, “Covid 19 süreciyle beraber, temizlik ve dezenfekte üzerine yoğunlaştık. Bunu önceden kestiren belediyelerden bir tanesiyiz. Tedarik henüz zorlaşmadan dezenfekte maddesi için ciddi girişimlerde bulunduk. Dezenfekte maddesinin temini ile beraber, kamu kurumları, camiler ve okullarımızın tamamı, apartmanlarımızın ortak kullanım alanları, müstakil evlerin bahçeleri, ticari ve hususi araçlar dezenfekte edildi. Yaklaşık 2 bine yakın araçta dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Palandökenlilere her biri 1 litre olan 2 bin 542 adet el dezenfektanı dağıttık. Toplamda 38 bin 559 mekanda dezenfekte çalışması kaydettik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Palandöken Belediyesi korona virüs illetini daha ilk günlerinde ciddiye aldı ve tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirdi” diye konuştu.

PALTİM’in faaliyetlerini gençlerle paylaştı
İlçe sakinlerinin takdir ve duasını kazanan PALTİM’in faaliyetlerini de gençlerle paylaşan Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesinin kurmuş olduğu PALTİM, daha öncelerden belediyelerde kurulan AK masanın, toplum iletişim merkezi olarak genişletilmiş halidir. PALTİM, kurulmuş olduğu günden bugüne önemli işlere imza attı. Yapılan faaliyetlerimiz; Ak masa ve sosyal belediyecilik anlayışı üzerine hemhal olarak farklı bir boyut kazandı. Toplumla iletişim içerisinde olan, temelde ihtiyaç ne ise ona cevap vermek için hızlı hareket eden bir anlayış benimsendi. Bu anlayış çerçevesinde, henüz 65 yaş üstü yasağı yokken, vefa grupları da henüz kurulmamışken PALTİM faaliyete geçti ve ilçemize yönelik bir kampanya başlattı. Türkiye’de bu meyanda hızlı hareket eden belediyelerden biri olduk. Covid 19 sürecinin başladığı gün "Siz arayın, ihtiyaçlarınızı bir getirelim" anlayışıyla yola çıkan birkaç belediye vardı. Palandöken Belediyesi de bunlardan biri olmanın gururu içindedir. PALTİM o günden itibaren, yaşlılarımızın market, ilaç ihtiyaçlarına hizmet etti, maaşlarını evlerine taşıdı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, vefa gruplarının oluşturulmasıyla birlikte, Vefa gruplarıyla beraber faaliyetlerini yürüttü, yürütmeye devam ediyor. PALTİM ekibimiz Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ayın manasına uygun hizmetlere imza atıyor. Ekibimiz ihtiyaç sahibi aileleri belirledikten sonra gıda desteğinde bulunuyor. Şu ana kadar 20 bini aşkın ilçe sakinimize cevap verdi, 2 bin 804 aileye gıda yardımında bulunuldu. Sıcak yemek dağıtımımız da devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

“İlçe sakinlerimizin maske ihtiyacına cevap veriyoruz”
Gençlerle yaptığı sohbette, Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde ürettikleri maskelerle ilçe sakinlerinin maske ihtiyacına cevap verdiklerini de dile getiren Başkan Sunar, “İlçe sakinlerimizin maske ihtiyacını karşılamak için de harekete geçtik. Bilindiği üzere Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde giysi tasarım atölyemizde yıkanabilir maske üretimine başladık. Şimdiye kadar 25 bin civarında maske üretildi. Dışarıdan temin edilen maskelerle birlikte 35 bin maske dağıtımı yapıldı. Bununla beraber yine Kültür Merkezimizde tek kullanımlık maske üretimine de başlanıldı. Bu vesile ile günlük bin 500 adet üretilen maske sayısını daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi bu faaliyetlerimizi başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere; Vefa grupları ve Büyükşehir Belediyesi önderliğinde ve işbirliğiyle yapıyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızın maske ihtiyacını önemli ölçekte gidermeye çalışıyoruz” dedi.

28 Şubat süreci
Gençlerle yaptığı görüşmede 28 Şubat sürecine de değinen Başkan Sunar, “Arkadaşlar 28 Şubat’tan bugüne büyük bedeller ödeyerek geldik. Avukatlık mesleğimin ilk yıllarıydı, şöyle bir arşivi karıştırınca gördüm ki yazdığım dilekçelerin büyük bölümünü 28 Şubat mağdurları oluşturuyor. Çok büyük bedeller ödenerek bugünlere gelindi. Arkadaşlar, o dönemde doktorluk hayaliyle yanıp tutuşan Tıp son sınıf öğrencisi, okulu bırakmak zorunda kaldı. Gerçekten acı dolu günlerdi. Allah’a çok şükür, Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetiyle bu zihniyet bertaraf edilmiştir. Artık ülkemiz gündemi ülke menfaatine zerre katkı sağlamayacak konularla meşgul edilmiyor. Bakın bugün ülke gündeminde savunma sanayide aldığımız mesafe var, üretim var Her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğumuz mühendislerimizin çok kısa sürede son teknoloji solunum cihazları üretimi var. Bu kazanımları muhafaza etmeliyiz. Bu kazanımları sağlayan iktidara hep sahip çıktınız, bundan böyle de sahip çıkacaksınız. Var olasınız” dedi.
Sohbetin son bölümünde ise tecrübelerini paylaşan Başkan Sunar, gençlere kitap okuyun tavsiyesinde bulundu. Başkan Sunar’ın ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten gençler de, korona virüs illetinden bir an önce kurtulmayı temenni ederek, Sunar ve ekibine başarı dileklerini ifade ettiler.

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