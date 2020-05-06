Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce Erzurum, Ağrı ve Kars için sel ve su baskınlarına karşı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda ‘’Bugün (6 Mayıs Çarşamba) Erzurum'un güney ve doğu ilçeleri, Kars'ın güney kesimleri, Ağrı'nın kuzey doğusu ile Iğdır'ın doğusu öğle saatlerinden sonra gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli yağış alacağı ve metrekareye 2040 kg yağış beklenmektedir. Ani Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamalar oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.’’ denildi.

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