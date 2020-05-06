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ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

İHA

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

ERİHDER 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği (ERİHDER) 500 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.
ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, ‘’ERİHDER olarak Hayır sahibi dostlarımızla organize ettiğimiz infak çalışmasında yaklaşık 500 aileye gıda ve ayrıca her aileye 60'ar adet ekmek markası dağıtarak bir nebze olsun insanlarımıza destek olmaya çalıştık. Toplamda 30 bin civarında ekmek markası dağıtımı gerçekleştirmiş olduk’’ dedi
Başkan Toparlak, gıda çeki ve gıda kolisi ile birlikte kardeş aile projesiyle hayır severler ile ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

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