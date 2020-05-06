Erzurum’da sağanak yağmur etkili oluyor

Erzurum’da sağanak şeklinde yağan yağmur kent genelinde zaman zaman hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum’da sağanak şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve saçak altlarına sığındı. Sabah tedbirli olup yanlarına şemsiye alan vatandaşlar ise yağmurdan bir nebze de olsa kendini koruyabildiler.

Öte yandan, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, gök gürültülü sağanak yağışın gecede etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yetkililer, Erzurum genelinde etkili olabilecek sağanak yağmur yağış sonrası yaşanabilecek sel, su baskınlarına karşı vatandaşlardın dikkatli olmalarını istediler.

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