Vali Memiş, Bakan Pakdemirli ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı Vali Memiş: “Türkiye’deki meraların yüzde 11’ine sahibiz” “Çiftçimiz ilk defa sütten para kazanmaya başladı” “Palandöken ve Tortum Şelalesi turizm açısından çok önemli

Erzurum Valisi Okay Memiş, ”720 bin olan hayvan varlığımız bugün 850 bin rakamlarına ulaştı. Emsal illerde 10 bin 20 bin artış olurken, biz 130 binlik bir artış sağladık” dedi.

Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile VKS (Videokonferans) aracılığıyla bir toplantı yaptı.

Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Vali Memiş, Bakan Pakdemirli’ye tarımdan hayvancılığa birçok konu da yapılan çalışmaları aktardı.

“Anadolu’nun Zirvesi Erzurum’dan Ankara’ya selamlarımızı iletiyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Okay Memiş, kentin en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Vali Memiş, “Göreve başladığımızda kendimize hedefeler koyduk. Önceliğimiz büyük baş hayvan varlığını arttırmaktı. 2 yıl önce 720 bin olan hayvan varlığımız bugün 850 bin rakamlarına ulaştı. Emsal illerde artış 10 bin 20 bin olurken, biz 130 binlik bir artış sağladık. Bunu özellikle bakanlığımızın uygulamış olduğu politikalar ve valiliğimizin sizlerle birlikte yaptığı yem bitkisi tohumu desteği ile sağladık” dedi.



“Türkiye’deki meraların yüzde 11’ine sahibiz”

Kentte hayvancılığın daha çok aile işletmeleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu:

“İlimizde hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimiz batıdaki gibi çok büyük rakamlardaki gibi 510 bin baş hayvan besleyen çiftçimiz yok. Daha çok 200300 baş hayvanı olan aile işletmeleri var. Türkiye’deki toplam meraların yüzde 11’ine sahibiz Büyükbaş hayvancılıkta ise 2’inci sıradayız. İlk sırada yer alan Konya’yı 2021 yılında geçmeyi hedefliyoruz.”

“Çiftçimiz ilk defa sütten para kazanmaya başladı”

Göreve geldiğinde başlattıkları Soğuk Süt Zinciri Projesi ile çiftçinin sütten para kazanmaya başladığını dile getiren Vali Memiş, şunları kaydetti:

“Erzurum’un yıllık süt kapasitesi 729 bin ton. Biz bu yıllık kapasitenin 166 bin tonunu toplayabiliyoruz. Şehir olarak günlük 2 bin ton potansiyelimiz var. Topladığımız günlük süt miktarı ise 450 ton. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, KUDAKA, DAP, Kalkınma İdaresi ile birlikte soğuk süt zinciri oluşturduk. Borsaya bağlı bir şirketle 9 kamyon veteriner ve mühendisleri var. 300 tane süt tankı dağıttık. 8,5 milyon TL’lik projeye geçen sene başladık. Çiftçimiz 1 liraya sütü satarken, bakanlığımızın desteği ile birlikte 2 liradan almaya başladık. Çiftçimiz ilk defa sütten para kazanmaya başladı.”



Palandöken ve Tortum Şelalesi Turizm Açısından Çok Önemli

Palandöken Dağı ile Tortum Şelalesi’nin kentin önemli turizm merkezleri olduğunu ifade eden Vali Memiş, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

“Palandöken ve Tortum Şelalesi turizm açısından çok önemli yerlerdir. Palandöken Dağı sadece ilimizin değil ülkemizin de önemli kış turizm merkezidir. Geçtiğimiz yıl kendimize 1 milyon turist hedefi koyduk ve bunu başardık. Tortum Şelalesi ise dünyanın en güzel şelalelerinden biridir. Valilik olarak büyükşehir belediyemizle birlikte bir proje başlattık. Burası, proje bittiği zaman 500 bin turisti çekecek bir yer. Sizlerin desteği ile yapacağımız çalışmalar neticesinde burayı insanlarımıza mahcup olmayacak çok güzel bir mekân haline getireceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.