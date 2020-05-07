Erzurum’un tarım sektöründeki geleceği değerlendirildi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında düzenlenen Erzurum Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Erzurum’un mülki ve idari erkânının yanı sıra çiftçilik ve üreticilik yapan sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Doğu Anadolu Bölgesi'nin hayvancılıktaki öncü şehri Erzurum’un bugünü ve gelecekteki hedefleri değerlendirildi. Korona virüs (Covid19) sürecinde her hafta bir ya da iki ile konuk olduklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dadaşlar diyarı Erzurum’a misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salgın süreci bittiğinde süreci iyi yönetenlerin adından söz ettireceğini, zekâsını, sermayesini, toprağını iyi kullananların, üretmekten korkmayanların bu süreçten daha da güçlü olarak çıkacağını belirten Bakan Pakdemirli, çünkü bu sorunun bölgesel değil artık küresel bir sorun haline geldiğini, verilen mücadelenin de büyük ölçekli bir mücadele olduğunu söyledi.



“Erzurum’un var olan değerlerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz”

Salgın başladıktan sonra Bakanlık olarak tüm tedbirleri ve önemleri ivedilikle aldıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, bunları bir bir hayata geçirdiklerini ve tüm süreci 7/24 izlemeye devam ettiklerini belirtti. Erzurum’un tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından yatırım potansiyeline sahip, stratejik özelliği yüksek bir şehir olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, Allah vergisi tabii güzellikleri ve verimli toprakları olan, uygun iklim koşulları, su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile Erzurum’un ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Pardemirli, "Bu güzide şehrin var olan değerlerini ortaya çıkarmaya ve bunları tarım ve hayvanlığın yanı sıra turizm sektörüne de kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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