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Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Başarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseridir" "Darbe söylentilerini çıkaranlar ve medet umanlara aynı sözü tekrarlıyoruz; 'İt ürür kervan yürür.'" "Milli İrade yolundan dönen namerttir" "Bu asil millet Ebucehil artıklarına geçit vermeyecektir"

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Covid19'a karşı yürütülen ve dünyanın gıpta ile baktığı bir başarının elde edildiği mücadelenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseri olduğuna dikkat çekti ve "Bu üstün başarı Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetinin kaydıdır" dedi.

Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Başarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseridir" "Darbe söylentilerini çıkaranlar ve medet umanlara aynı sözü tekrarlıyoruz; 'İt ürür kervan yürür.'" "Milli İrade yolundan dönen namerttir" "Bu asil millet Ebucehil artıklarına geçit vermeyecektir"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Covid19’a karşı yürütülen ve dünyanın gıpta ile baktığı bir başarının elde edildiği mücadelenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseri olduğuna dikkat çekti ve "Bu üstün başarı Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetinin kaydıdır" dedi.
Bir televizyon kanalında Mehmet Özmen’in sunduğu Ülke Gündemi programında darbe göndermesi yapanlara yönelik değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, darbeci zihniyeti telin ederek, "Bu millet, bu asil millet Ebucehil artıklarına, Ebucehil zihniyetine bu ülkede asla geçit vermeyecektir" kaydını düştü.
AB ülkeleri başta olarak, dünyada korona virüsle mücadelenin diğer ülkelerde henüz başarı ve normalleşme çizgisine erişemediğine işaret eden Aydemir, "Türkiye’nin gösterdiği üstün başarının sırrı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani gerekli kararın zamanında ve yerinde alınmasıdır" vurgusunu yaptı.

Darbe çığırtkanlarına sert tepki
Milletvekili Aydemir, bir takım çevrelerin; dünyanın tasallutu altında olduğu korona virüsle mücadelede çok gerilerde kalmasına rağmen, Türkiye’nin üstün bir başarı elde etmesi sürecini darbe söylentileriyle karartmaya çalıştığını, başarıya gölge düşürerek suni gündem oluşturmak istediğini belirterek, "Bizim ıstılahımızda güzelin, iyinin ve doğrunun önünü kesmeye çalışanlar için söylenmiş güzel bir söz vardır. Ecdat böyleleri için ‘İt ürür kervan yürür’ demiş. Biz de bu darbe söylentilerini çıkaranlar ve medet umanlara aynı sözü tekrarlıyoruz; ‘İt ürür kervan yürür.' 2023’lerden 2071’lere bu kervan yürüyecek inşallah" dedi.

Darbeci zihniyeti telin
15 Temmuz’da ihanet çevreleri ve şer odaklarınca sahnelenen hain kalkışma ve darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında ifade bulan milli irade metanetiyle hâk ile yeksan edildiği, FETÖ iblisleri ve onlara arka çıkanların zillete mahkum kılındığını hatırlatan Aydemir, "Nefsini hakka adamış milli irade karşısında, her hain niyet, her darbe girişimi sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bu söylentilerden sonuç çıkarmaya çalışan iblisler daim lanete muhatap olacaklardır" dedi.

"Bunlar millet ve milli irade düşmanı olanlardır"
Değerlendirmesinde, Ragıp Zarakolu adlı bir şahsın ‘Makus kaderden kaçış yok’ başlıklı yazısına sert tepki gösteren Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yol arkadaşlarının, rahmetli Menderes'in akıbetine uğrayacaklarını söylemesi aslında birkaç gün önce CHP Grup Başkanvekilinin, CHP İstanbul İl Başkanının söylediklerine ses katmaktır. Planlı, programlı bir tarzdır, bir tarzın açığa vurumudur. Bunlar Menderes'in katlinde parmağı olanlardır. Bunlar Taksim’de ezanı ıslıklayan zihniyetin ta kendisidir. Ve bunlar 28 Şubat rezaletinin bizatihi aktörleridir. Ve dertleri çok net. Bunlar demokrasi etiketi arkasına sığınmış, millet ve milli irade düşmanı olanlardır" dedi.

"Bayraktar, milli kahramanımız"
Aynı çevrelerin Türkiye’yi İHA ve SİHA’lara kavuşturan Selçuk Bayraktar’ı da hedef aldıklarını, bunun arka planı olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Bakınız eş zamanlı olarak bir başka tartışma yürüyor; milli kahramanımız Selçuk Bayraktar üzerinden yürüyor. Nedir dert; dert belli, İHA’lara, SİHA’lara duyulan kin ve nefret. Niye bu kin? Teröristlere yani şu millet düşmanlarına arkadan dolanıp destek vermek anlayışıdır. Biz bu duruma, milletçe, milletimizle beraber hep bir ağızdan, Akif’in lisanıyla karşılık veriyoruz; ‘Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/ tükürün onlara alkış tutan kahpelere'” diye konuştu.

"Milli irade yolundan dönen namerttir"
Değerlendirmesinin son bölümünde milli irade yolu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayıt ve ifade ettiği ufukta kararlılıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Her vakit olduğu gibi, bir daha söylüyoruz; bir daha söylüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları olarak biz bu yola kefenlerimizi giyerek çıktık. Bu yoldan, yani millete hizmet yolundan bir lahza geri adım atan namerttir. Ve nihayet, altını bir daha çizelim; bu millet, bu asil millet Ebucehil artıklarına, Ebucehil zihniyetine bu ülkede asla geçit vermeyecektir" dedi.

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