Erzurum’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma şartları belli oldu

Erzurum’da 11 Mayıs itibari ile çalışmaya başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma şartları İl Pandemi Kurulunca belirlendi.

Erzurum İl Pandemi Kurulu Vali Okay Memiş başkanlığında 6 kez toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonucu 11 Mayıs günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma şartları belirlendi. Alınan kararlara göre berber, kuaför ve güzellik salonlarını çalışma şartları şöyle:

“ 1. İş yerleri 11 Mayıs tarihinden itibaren 09.0021.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

2.Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.

3. Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek.

4.Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.

5. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecekler.

6.İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak.

7.Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacak.

8. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklar.

9.Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacak.

10.Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme kullanılması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak.

11. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

12. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecek.

13.Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacak.

14.Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek.”

Erzurum İl Pandemi Kurulunca alınan karar kentte yer alan berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına ve yetkililere Valilik tarafından bildirildi.”

