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Vali Okay Memiş hem teşekkür etti hem de uyardı “Rehavete kapılmayalım” “Türkiye’nin en başarılı illerinin başında geliyoruz”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip korona virüse (Covid19) karşı yapılan mücadelede şehir olarak önemli başarı sağladıklarını kaydetti. Valilik sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kent sakinlerine seslenen Vali Memiş, "Korona virüs salgınını ilimizde kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Vali Okay Memiş hem teşekkür etti hem de uyardı “Rehavete kapılmayalım” “Türkiye’nin en başarılı illerinin başında geliyoruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip korona virüse (Covid19) karşı yapılan mücadelede şehir olarak önemli başarı sağladıklarını kaydetti. Valilik sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kent sakinlerine seslenen Vali Memiş, “Korona virüs salgınını ilimizde kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz” dedi.
Korona virüs salgınına karşı Türkiye’de önemli başarı elde eden kentlerden biri olan Erzurum’da vaka sayısındaki hızlı düşüş devam ediyor. Günlük 300 testin yapıldığı kentte 100’ün üzerinde olan vaka sayısı 50 60 bandında seyrediyor.
Salgının ülkede çıktığı gün itibariyle alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, vatandaşların önlemlere harfiyen uyması yetkililerce başarıdaki en önemli etken olarak gösteriliyor. Bu olumlu hava ile birlikte arka arkaya gelen sevindirici haberler ise şehir halkında büyük mutluluğa neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seyahat yasağının kaldırıldığı şehirlerden biri olan Erzurum’da son olarak İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelge ile ilde sokağa çıkma kısıtlamasının da yapılmayacağı bildirildi.

“Türkiye’nin en başarılı illerinin başında geliyoruz”
Başarıda en önemli sırrın alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların kurallara harfiyen uyması olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, “Sosyal mesafe kurallarına uyan ve evinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nüfusumuzla orantılı olarak Türkiye’nin en iyi illerinin başında geliyoruz. Bunun somut göstergesi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seyahat yasaklarının kaldırılması olmuştur. Yine sokağa çıkma yasağı kaldırılan illerden biri de Erzurum oldu. Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Biz korona virüs salgınını ilimizde kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“İl genelinde 50 60 bandında olan vaka sayımızdaki düşme eğilimi devam etmektedir”
Kent genelinde günlük 300 korona virüs testinin yapıldığını dile getiren Vali Memiş, şunları söyledi:
“Bunlardan bir iki pozitif vaka çıkabiliyor. Bu da bize gösteriyor ki şehir merkezinde neredeyse sıfır vaka. Biraz ilçelerde sıkıntı vardı, onları da kontrol altına aldık. Tekman’da bir konudan ötürü 43 vaka birden çıktı. Anında hadisenin yaşandığı köyleri karantina altına aldık. Orada da salgını kontrol altına aldık ve şu an yapılan testlerin sonucunda Tekman’da da tek bir vaka çıkmıyor. Biraz İspir’de sorunumuz vardı, orada önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. İl genelinde 50 60 bandında olan vaka sayımızdaki düşme eğilimi devam etmektedir. Bir ara 100’ü geçtik ama şu an şükürler olsun iyi durumdayız. Yeni vakalarımız da oluyor ama taburcu ettiğimiz hastalarımız daha fazla. Bu süreçte 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler için her can çok kıymetli. Rakamdan öte bir kavram, onun için üzgünüz ama mücadelemizi kararlıkla sürdürmeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

“Rehavete kesinlikle kapılmayacağız”
“Durumumuz çok iyi ama ne olur rehavete kapılmayalım” diyen Vali Memiş, bu süreçte kurallara kesinlikle uyulması gerektiğinin altını çizdi. Vali Okay Memiş, “Evde oturmaktan dolayı çok sıkıldığınızı biliyorum. Ama kurallara uymak zorundayız. Ben de harfiyen bu kurullara uyuyorum. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda dışarı çıkmıyor, çıktığımda ise sosyal mesafe kuralına uymayı ihmal etmiyorum. Biz 100 bin maske dağıttık. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz de dağıttı. Son kararla birlikte maske satışı da yapılmaya başlanacak. Böylelikle maske sorunu da olmayacak” diye konuştu.
Vali Memiş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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