Tolan Ailesi yasta TRT Sait Ağabeyisini uğurladı

TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü Savunma ve Koruma Birimi yöneticilerinden Ali Sait Tolan hakkın rahmetine kavuştu.

1968 2010 yılları arasında TRT Bölge Müdürlüğünde Savunma ve Koruma Birimi Şefliği görevini yürüten; hoşgörüsü, içtenliği, çevresindekilere saygılı yaklaşımları ve sevgi dolu üslubuyla bilinen Tolan’ın elim kaybı kurum bünyesinde olduğu gibi Erzurum’da da derin bir üzüntü ve teslimiyetle karşılandı.

Bursa’ya çocuklarını ziyarete giden ve orada geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Tolan, bu şehirde kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla ebedi istirahatgahına uğurlandı. Ali Sait Tolan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.