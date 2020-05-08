Aşkale’de 4 bin maske dağıtımı yapıldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir süre önce üretimine Halk Eğitim Merkezinde başlanan maskeler, vatandaşlara dağıtıldı.

Aşkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa üretimine başlatmış oldukları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinde üretimi gerçekleştirilen maskelerin bugün yine esnafa ve vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ilçe genelinde ve sanayi bölgesinde 4 bin maske dağıttılar.

Kaymakam Mehmet Aksu yaptığı açıklamada, "Bir süre önce Belediye Başkanlığımız ile birlikte başlatmış olduğumuz maske üretiminde yavaş yavaş hedeflediğimiz sayıya ulaşmaya yaklaştık. Bugün itibariyle Halk Eğitim Merkezimizdeki usta öğreticilerimiz tarafından günlük 1500 maske üretimi yapılmaktadır. Kendi ürettiğimiz maskelerimizi ilçemiz genelinde bizzat tarafımızca ve zabıta ekipleri ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Üretimimize ara vermeden devam ediyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ise açıklamalarında, "Korona virüsün ülkemize girdiği günden beri en önemli faktör olarak yerini alan maske konusunda bizler Kaymakamlığımız ile birlikte çok önemli bir adım atarak Halk Eğitim Merkezimizde kendi maskelerimizin üretimi için çalışmalarımızı başlattık. Kısa bir sürede üretilen maskeler önemli bir sayıya ulaştı. Üretilen maskeleri ise Sağlık çalışanlarımız İlçe Emniyeti ile Jandarma personellerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Üretime ara vermeden bitecek olan maskeleri de yine hemşehrilerimize dağıtımını sağlayacağız. Bu süreçte sabırla sebat ederek evlerinde bekleyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Maske almayan hiçbir vatandaşımız kalmayana kadar dağıtım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Günün ilginç olayı ise Belediye Başkanı Yaptırmış'ın ilçede yeni açılan eczane personeline maske hediye etmesi oldu.

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