Bakan Varank’a Başkan Sekmen’den yatırım ve teknoloji sunumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Varank’a Başkan Sekmen’den yatırım ve teknoloji sunumu

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Erzurum'da sanayi ve üretime yönelik atılımlardan bahsetti. Başkan Sekmen, Erzurum'da hayata geçirilecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezi için de düğmeye bastıklarını hatırlatarak, "Ülkemizin bilimle, teknolojiyle, üretim ve sanayiyle kalkınma hedefine katkı sunma noktasında elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bakan Varank’a Başkan Sekmen’den yatırım ve teknoloji sunumu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Erzurum’da sanayi ve üretime yönelik atılımlardan bahsetti. Başkan Sekmen, Erzurum’da hayata geçirilecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezi için de düğmeye bastıklarını hatırlatarak, “Ülkemizin bilimle, teknolojiyle, üretim ve sanayiyle kalkınma hedefine katkı sunma noktasında elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın VKS üzerinden gerçekleştirdiği sektör değerlendirme toplantısına katıldı. Erzurum’da sanayi sektöründe kaydedilen gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, sanayi ve teknoloji alanında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Sekmen’den Sanayi ve Üretim Vurgusu
Sektör değerlendirme toplantısında üretimin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin, Erzurum Valiliği ve KUDAKA işbirliğiyle yürüttüğü Tekstilkent Projesi’nden bahsetti. Erzurum’un sanayi üretimi kapasitesini artırmaya yönelik atılmış en önemli adımlardan birisi olan Tekstilkent’in, şehre büyük kazanımlar sağlayacağını anlatan Başkan Sekmen, “Binlerce kişilik istihdam ve yanı sıra katma değer üretimi anlamına gelen bu atılım sayesinde müteşebbislerin ilgisini büyük ölçüde Erzurum’a çekmiş olacağız. İlaveten şehrimize tekstil sektörü açısından da yeni bir cazibe kazandırmış olacağız” dedi.

Erzurum’a Bilim ve Teknoloji Merkezi
Erzurum’da üretim odaklı proje ve yatırımlara yoğunlaştıkları bilgisini verdiği Bakan Varank’a güneş ve metan gazı enerji santralleri ile canlı hayvan borsası yatırımları hakkında aktarımlarda bulunan Başkan Sekmen, Erzurum’da hayata geçirilecek olan Bilim ve Teknoloji Merkezi projesinden de bahsetti. Sekmen, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “Birlikte yürüteceğimiz bu projeyle Erzurum’da Bilim ve Teknoloji Merkezi kuracağız. Bilim ve teknoloji atölyelerimizin bulunacağı bu merkezde, öğrencilerimizi teknolojiyle tanıştıracağız, teknolojik gelişmeleri yakından görmelerini ve takip etmelerini sağlayacağız. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin Türkiye’deki milli teknoloji hamlesinin bir parçası olmalarını temin etmiş olacağız” diye konuştu.

Erzurum’un Tercih Avantajları Var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Erzurum’daki sanayi ve üretim potansiyellerini tam anlamıyla değerlendirmeyi arzu ettiklerini kaydederek, “Erzurum çeşitli yatırımlar noktasında birçok tercih avantajını elinde bulunduruyor. Önemli olan bu yatırım ve üretim potansiyellerini çok daha fazla verimli ve değerlendirilebilir hale getirmektir. Bu manada sürekli işbirliği içerisinde olacağız. Tabi süreçte gayretleriyle üretime çok büyük katkılarda bulunan Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: "Bu ortamda futbol oynanmaz" BB Erzurumspor'a korona virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal: "Bu ortamda ...
Başkan Sekmen’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Anneler Günü mesajı
Aşkale’de 4 bin maske dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de 4 bin maske dağıtımı yapıldı
Tolan Ailesi yasta TRT Sait Ağabeyisini uğurladı
YEREL HABERLER Tolan Ailesi yasta TRT Sait Ağabeyisini uğurladı
Vali Okay Memiş hem teşekkür etti hem de uyardı “Rehavete kapılmayalım” “Türkiye’nin en başarılı illerinin başında geliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş hem teşekkür etti hem de ...
Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor Rektör Çomaklı: “Bu başarıdaki en büyük pay öğretim elemanlarımızın”
YEREL HABERLER Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı ...
Milletvekili Aydemir gençlerle söyleşti Aydemir: "Sosyal medya kırmızı çizgisini oluşturmalı" Milletvekili Aydemir’den Hz. Süleyman hatırlatması Aydemir yazılı basının önemini vurguladı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir gençlerle söyleşti Aydemir: ...
Erzurum Havalimanı’nda çalışmalar yeniden başladı
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı’nda çalışmalar yeniden başladı
Erzurum'da hafif şiddetli deprem
YEREL HABERLER Erzurum'da hafif şiddetli deprem
Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
Erzurum’un sanayi profili Bakan Varank’la değerlendirildi
YEREL HABERLER Erzurum’un sanayi profili Bakan Varank’la ...
Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
YEREL HABERLER Sağanak sonrası Oltu Çayı'nın debisi yükseldi
Din Görevlileri Derneği’nden 250 aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Din Görevlileri Derneği’nden 250 aileye gıda yardımı
Karantina altında kalan vatandaşlara moral gecesi
YEREL HABERLER Karantina altında kalan vatandaşlara moral gecesi
5 yıldızlı karantina
YEREL HABERLER 5 yıldızlı karantina
Baro Başkanı Göğebakan: “Delege ve temsil sorunu TBB ve barolarla çözülmeli”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan: “Delege ve temsil sorunu TBB ...
Erzurum’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma şartları belli oldu
YEREL HABERLER Erzurum’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarının ...
Hüseyin Üneş: "Lige başlama tarihleri çok erken" BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Mevcut şartlarda kafamızda çok ciddi soru işaretleri var"
YEREL HABERLER Hüseyin Üneş: "Lige başlama tarihleri çok erken" BB ...
Bakan Pakdemirli’den Başkan Sekmen’e üretim övgüsü
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den Başkan Sekmen’e üretim övgüsü
İspir Kaymakamı Erdem: “20 vakamız var, 20 Mayıs’ta bu işi sıfırlamayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER İspir Kaymakamı Erdem: “20 vakamız var, 20 Mayıs’ta ...
Türkiye’nin saygın bilim adamları telekonferansla Ankara’da buluştu Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın bilim kurulu başkanlığı yaptığı kongre Ankara’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin saygın bilim adamları telekonferansla ...
Sağlık personeline Başkan Orhan'dan moral ziyareti
YEREL HABERLER Sağlık personeline Başkan Orhan'dan moral ziyareti
Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı’ndan vatandaşa yardım Başkan Küçükoğlu: "Kızılay her dönem vatandaşın yardımına koşan bir kurumdur"
YEREL HABERLER Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı’ndan vatandaşa ...
Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: "Başarı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseridir" "Darbe söylentilerini çıkaranlar ve medet umanlara aynı sözü tekrarlıyoruz; 'İt ürür kervan yürür.'" "Milli İrade yolundan dönen namerttir" "Bu asil millet Ebucehil artıklarına geçit vermeyecektir"
YEREL HABERLER Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X