Başkan Sekmen’den Anneler Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizler yılın her gününü Anneler Günü olarak bile kutlasak yine de haklarını ödeyemeyiz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegâne varlık ve yanı sıra insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu belirten Başkan Sekmen, “Yaşama sevincinin, sonsuz sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın kendi tarifini bulduğu makamların hem de en yücesidir annelik... Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. Her türlü zorluk karşısında sığındığımız en güvenli limanlarımız da, yine annelerimizdir. Kısacası annelerimiz hayatımızın en büyük anlamı ve dahi hayatın ta kendisidir” ifadelerini kullandı.

Anneliğin her toplumda ayrıcalıklı bir tanıma sahip olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkİslam toplumunun ise, kadına ve dolayısıyla anneye verdiği en üst düzey değerle ön plana çıktığını belirtti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Yüce dinimiz İslam’da annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin birer cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. İlaveten Sevgili Peygamberimiz de, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diye buyurarak; annelerin aslında kurtuluşa giden yol olduğunu anlatmıştır. Yine anne; köklü bir devlet geleneğine sahip olan bizim toplumumuzda töre demektir, büyük demektir, hatundur, paşadır ve sultan demektir. Geçmişten günümüze uzanan bu örgü içerisinde çok rahatlıkla ifade edilebilir ki; bizde anne yurt demektir, vatan demektir. Anne sadece kan bağı değil, bizim için aynı zamanda can bağı da demektir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Anneler Günü’nü kutluyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, ahirete göç etmiş olan annelerimize de, Cenabı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

