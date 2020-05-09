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Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor Erzurum’da ki siperler lale açtı

İHA

Erzurum'da sadece 93 harbinden kalma siperlerde yetişen kırmızı laleler vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Etrafındaki ovanın hiçbir yerinde bulunmayan lalelerin sadece siperlerde çıkması ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Bu laleler sadece 93 harbinde binlerce şehidin verildiği siperlerde yetişiyor Erzurum’da ki siperler lale açtı

Erzurum’da sadece 93 harbinden kalma siperlerde yetişen kırmızı laleler vatandaşlar tarafından ilgi çekiyor. Etrafındaki ovanın hiçbir yerinde bulunmayan lalelerin sadece siperlerde çıkması ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi kırmızı laleler kendini göstermeye başladı. Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Uzun Ahmet Mahallesi'nde bulunan tabyalardaki siperlerde her yıl mayıs ayında yetişen kırmızı laleler ise yöre halkının ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle bulunduğu ovada sadece siperlerde yetişen bu laleler görenleri hayrete düşürüyor.
Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, kırmızı lalelerin bu bölgede sadece siperlere özgü büyüdüğünü belirterek, “Bulunduğumuz noktada çok fazla savaş yaşanmıştır. Özellikle burada 93 harbinin yaşandığını söylemeliyiz. Bu dönemlerde burada bulunan siperlerde kırmızı laleler açıyor. Kırmızı lalelerin siperlerde açması ise şehitlerimize bağlanır. Buraya gelen vatandaşlarımız her yıl bu laleleri sadece siperlerde görürler. Bizlerde Mayıs ayında buraları görmek isteyen kişileri buraya getiriyoruz. Bunun tüm ülke tarafından bilinmesine ve şehitlerimize saygı gösterilmesi gerek. Erzurum’un bilinmeyen birçok güzelliği var. Bu mevziler bu günlere kadar canlı tutulsa da tehlikeler ortadan kalktıktan sonra bu bölge sadece halk ziyaretine kaldı. Halkımız bu laleleri şehit kanlarına bağlamasının sebebi biz burada çok fazla şehit verdik. Burada ki bütün lalelerde kan kırmızısı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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