Kuşlara rüzgar engeli

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Erzurum’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kuşlar uçmakta zorluk çekti.

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 90 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, kuşları olumsuz yönde etkiledi. Rüzgara karşı uçmakta zorluk yaşayan kuşların görüntüsü kameralara yansıdı.

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