Erzurum'a mayıs ayında kar yağdı (2)

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<br>KAR YAĞIŞI MERKEZDE DE BAŞLADI<br>Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar, araçların üzerinde tabaka oluşturdu. Vatandaşlar da şemsiyelerini açtı.<br>Mayıs ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ <br>2020-05-09 12:49:49<br>

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