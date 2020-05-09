Erzurum’a Mayıs ayında kar yağdı

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Erzurum’da iki gündür etkili olan yağmurun ardından şehir merkezine kar yağdı.

Erzurumlular Mayıs ayının 9. gününe kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Etkili olan kar yağışı şehir merkezini ise beyaza bürüdü.

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