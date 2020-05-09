Erzurum’da baharı beklerken kış geri geldi Mayıs ayında kent merkezine lapa lapa kar yağdı

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Erzurum’da Mayıs ayında bahar beklenirken kış geri geldi. Kent merkezine yağan lapa lapa kar her yeri beyaza bürüdü.

Erzurum’da 2 gündür etkili olan sağanak yağmur yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Evlerinden hazırlıksız çıkanlar ise bahar mevsiminde kar şaşkınlığı yaşadı. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle ErzurumErzincan, ErzurumKars, ErzurumBayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

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