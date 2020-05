Başkan Orhan'dan Anneler Günü kutlaması Başkan Orhan: “Onlar her daim kılavuzumuz olmuşlardır”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’nde aslında annelere verilen değeri bir güne yaymanın yeterli olmayacağına dikkat çekti.

Annelerin merhametleri ile dünyayı şekillendiren cennetin ayaklarının altına serildiği iyiyi güzeli can damarı, hayat bağı olduğunu hatırlatan Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnancımızın içerisinde anne kavramı önemli bir yere sahip. Hayatın her merhalesinde tüm yolların onlara çıktığı, yaşımız kaç olursa olsun, fikrimiz ne yönde olursa olsun, onlara danışmadan yol kat edemediğimiz annelerimiz, hayatımızın en kıymetlileridir. Cennet ayaklarının altına serilmiştir, onlarda yaşadıkları yeri cennete çevirirler. Kalplerinde, avuçlarında ne varsa etraflarıyla bölüşürler. Zaman mefhumu olmadan çalışırlar. Sizden öyle büyük hediyeler beklemezler. Sadece mutlu olmanızı, başarınızı görmek isterler. Mesaileri hiç bitmez. Onlar bize merhametli olmayı, adaleti, bölüşmeyi, koşulsuz sevmeyi, doğru insan olmanın ne demek olduğunu, zorluklarla baş edebilme gücünü, tarihte sayısız örneğinin yer aldığı vatan müdafaasında neferlik yapacak cesareti, karşılıksız sevginin, gerçek sevgi olduğunu öğreten öğretmenlerimizdirler."

