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Anneler Günü’nde annelere maske dağıttılar

İHA

Anneler Günü’nde annelere maske dağıttılar

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ve dernek yöneticileri, Anneler Günü’nde annelere siper maske dağıttı.
Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile görüşmelerinin ardından Anneler günü dolayısıyla siper maske dağıtımı yaptıklarını söyledi. Maske dağıtımına Filiz Pasin, yöneticiler Gülcan Nazlı, Nimet Aydemir ve Meral Dişbudak da katıldı. Dernek yöneticileri dağıtım yaparken vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.
Türk Anneler Derneği Şube Başkanı Pasin, 'Türk Anneler Derneği olarak 61. yılımızı doldurduğumuz 2020 yılında her yıl olduğu gibi mayıs Ayı’nın ikinci pazarı kutladığımız Anneler Günü bu yıl dünyayı saran Covid19 pandemi dolayısıyla evlatlarımız ve eli öpülesi annelerimizden tedbirle fiziksel mesafeyi koruyarak uzakta evde kalarak kutlayacağız. Bu yıl dünyayı saran pandemiden dolayı iki ayı aşkın süredir bu sesi virüsle mücadele eden hastalarını sağlıklarına ve sevdiklerine kavuşturabilmek için yoğun bulaşma riskine karşı büyük cesaretle Meydan okuyarak hiç Çekin istemeden evlerine gidip çocuklarına bile sarılama da büyük özveri ile virüse karşı savaş veren tüm sağlık çalışanlarımızı büyük bir takdirle ve hayranlıkla izlemekte ve milletçe bu destansı üstün gayret fedakerlıklarına şahit olmaktayız. O bağlamda 2020 yılında tüm sağlık çalışanlarına eşlerini ve annelerinin ve tüm sağlık çalışanlarımızı anne baba evlat paket gözetmeksizin yılın anneleri yılın kahramanları olarak ilan ediyoruz. Bu uğurda canlarına feda etmiş aramızdan ayrılan tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgın nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet diliyoruz mekanları cennet makamları yüce ruhları şad olsun’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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