Karaca: "Düğün organizasyonları için de süreç belirlenmeli"

Erzurum Matbaa Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamayan düğünler için yaşanan belirsizliğin sektördeki esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Karaca, "Düğünler için mutlaka bir tarih belirlenmeli ve belirsizlik bir an önce sonlandırılmalıdır" dedi.

Düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklerin birçok esnaf kesimini içerisine alan büyük ticaret ve kazanç kapısı olduğunu dile getiren Başkan Karaca, "Düğün salonları, kuyumcular, gelinlikçiler, damatlık satan mağazalar, fotoğrafçılar, matbaacılar, davetiyeciler, lokantacılar, berber ve kuaförler, çiçekçiler, pastacılar, kuru yemişçiler, çeyizciler, halı ve mobilyacılar, beyaz eşyacılar, züccaciyeciler, hediyelik eşyacılar, organizeciler ve benzeri birçok esnaf kesimi bu işlerden geçimini sağlamaktadır" diye konuştu.

Söz konusu esnaf kesiminin istihdam açısından ülkenin ticari lokomotifi olduğunu anlatan Karaca, "Virüs nedeniyle yaşanan belirsizlik biraz daha gecikir veya uzarsa ülke ekonomisi yara alacak ve söz konusu esnaf kesiminin büyük bölümü de maddi olarak sıkıntıya düşecek, korkarım birçoğu da iflas edecektir" dedi.

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