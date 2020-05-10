Doğu’da zirai don uyarısı

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce zirai don uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda, ’10 Mayıs Pazar gece saatlerinden 11 Mayıs 2020 Pazartesi sabah saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde tarımsal faaliyetin olduğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerde ise orta kuvvete zirai don olayı beklenmektedir’ denildi.

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