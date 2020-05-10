Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tanfer, "İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, senenin tek bir günü değil, ömrümüzün her günü baş tacı yaptığımız annelerimizin günü. Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa katlanarak büyüten annelerimiz, hayattaki kılavuzumuz, yol göstericimizdir. Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı birer evlat olmak boynumuzun borcudur. Aziziye Tabyası'nın savunmasında elinde baltasıyla savunmasız bir şekilde düşmana karşı koyan Nene Hatun o zaman henüz 20 yaşındaydı. Onun bu genç haliyle sırtındaki 3 aylık bebeğini evde bırakarak savaş meydanlarına kendini atması gözleri yaşartan bir tablodur.

Annelik, sadece bir çocuk bir evlat yetiştirmek değildir. Annelik aynı zamanda gelecek nesilleri inşa etmenin sorumluluğunu taşıyan fedakar meleklerdir. Ne yapsak annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Peygamber efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisinde buyurduğu gibi, annelerimizin sevgisi en değerli sevgidir. Varlıkları ile baş tacımız olan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, sağlık, huzur dolu bir ömür diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.