Vali Memiş’ten Anneler Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında, "Dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü ve 15 Mayıs tarihi ise 'Uluslararası Aile Günü' olarak kutlanılmaktadır. Bu yıl Anneler Günü, 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacaktır. Annelerimiz, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğumuzun kaynağı, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır. Toplumumuzun en temel yapı taşını aileler, ailelerin temellerini de anneler oluşturmaktadır. Annelerimiz, insanın karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren toplumun kilit taşıdır. Bizlere sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, merhamet ve özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Karşılıksız emek ve şefkatin ve merhamet kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum dinamikleridir. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin ifadeleriyle 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir. Üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyeceğimiz annelerimiz için bugün onlara vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat günüdür. Bu anlamlı günde, yeryüzündeki tüm bireylerin kalbi, sabrın, affediciliğin, fedakârlığın, sevgi ve saygının timsali annelerimiz için çarpacaktır. Bu önemli ve anlamlı günde, anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin “Anneler Günü’nü” kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum" dedi.

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