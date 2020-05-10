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ATA Teknokent'te 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' üretilecek

DHA

ATA Teknokent'te 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' üretilecek

<br>Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ATATÜRK Üniversitesi Teknokent'te, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğerdeki sıvı salgılarının atılmasını kolaylaştıracak 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' üretilecek.<br>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çağrı üzerine Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent ile Hamle Mühendislik, 'osilasyonlu göğüs terapisi cihazı' projesini geliştirdi. Proje, TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde 444 proje arasında kabul edilen 35 çalışmadan biri oldu.<br>AKCİĞERDEKİ SIVININ ATILMASINI KOLAYLAŞTIRACAK<br>ATA Teknokent ile Hamle Teknoloji tarafından üretilecek cihaz, özellikle yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğer sekresyonlarının (sıvıların) atılmasını kolaylaştırarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek. Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin tedavi tekniği, cihazın imalatı ve kavramsal tasarım sürecinde danışman olarak destek vereceği cihazın geliştirilme sürecinde, projenin klinik testleri yine Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülecek. Covid-19 hastalarının tedavisi için oluşturulan tedavi merkezinde yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyon terapisinin hastaların tedavisine etkisi araştırılarak raporlanacak.<br>Diğer taraftan klinik testlerin sonuçlarının değerlendirilerek prototip cihaz üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ise Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülecek. Proje ekibi ayda bir klinik testleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere klinik testlerin yapılacağı Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürecek.<br>SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ AZALACAK<br>Projenin klinik testleri esnasındaki çalışmaları yürütme görevini üstlenen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Çelik, cihazın akciğer sekresyonlarını harekete geçirerek balgam atılmasını sağlayacağını belirtti. Akciğerde oksijenlenmeyi azaltan yoğunlaşmaların engelleyeneceğini ifade eden Çelik, hastanın solunum desteğine olan ihtiyacının azalacağını kaydetti. Çelik, ayrıca cihazın hastalarda kullanılmaya başlanmasıyla enfekte olan hastaların solunum cihazı desteğine ihtiyaç duymalarının azalmasını da beklediklerini vurguladı.<br>PROJE, HASTALIĞIN TEDAVİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK<br>Hamle Teknoloji Firması ile Ata Teknokent'in, Covid-19 sürecinde geliştirdikleri proje ile salgınla mücadele sürecine etkin destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite-sanayi iş birliğinin bu tarz projeler sayesinde daha da güçleneceğini söyledi. Bu çalışmalarda TÜBİTAK desteğinin önemine değinen Rektör Çomaklı, Hamle Teknoloji iş birliğinde geliştirecek osilasyonlu göğüs terapisi cihazına ayrı bir önem verdiklerini ve projenin hastalığın tedavisine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile projeye başladıktan sonra hızlı sonuç almak ve akademik destek ile projede tasarım süreçlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyleyerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN<br>2020-05-10 12:29:59<br>

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