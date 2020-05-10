Yasak kalktı, mezarlığa koştular

<br>Turgay İPEK / Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamanın kaldırılmasıyla yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua etti.<br>Erzurum'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler getirilen esnetmeyle ilk defa sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ise kısıtlamın kaldırıldığı 11.00-15.00 saatleri arasında mezarlık ziyareti yaptı. Uzun süredir gidemedikleri mezarlıkta bol bol dua eden 65 yaş ve üzeri kişiler, özgürlük kadar güzel bir şey olmadığını söyledi. 1967 yılında yaşamını yitiren eşi Raif Günaçtı'yı oğlu Eşref Günaçtı ile birlikte ziyaret eden Melahat Günaçtı (75), "Sokağa çıkma yasağı sebebiyle bugüne kadar gelemedik. Yasak kalkınca oğlum beni mezarlık ziyaretine getirdi. Bayramda izin vermezler diye bugünden mezarlık ziyareti yapalım dedik" dedi. Pandemi nedeniyle annesinin uzun süredir dışarı çıkamadığını belirten Eşref Günaçtı, "65 yaş üzeri için tedbirler vardı. 65 yaş için tedbir kaldırılınca babamın ziyaretine geldik. Bayramdan önce ziyaret edelim dedik, hem de annem çıksın yürüsün istedim. İnşallah bayramda yaşlılar için 3-5 saat izin verilirse yine bir ziyaretimiz olur" diye konuştu. <br>DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK<br>2020-05-10 15:42:49<br>

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