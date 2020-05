Palandöken’de şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti Sunar: ‘Şehit anneleri, başımızın tacı’

Anneler Günü münasebetiyle Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede ikamet eden şehit annelerini ziyaret ederek, anneler gününü kutladı.

Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, anneler Gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehit Murat Karataş’ın annesi Züleyha Karataş ve 15 Temmuz Şehidi Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik’i ziyaret eden Kaymakam Coşğun ve Başkan Sunar, ilçede bulunan şehit annelerinin tamamını, anneler günü vesilesiyle ziyaret ettiklerini dile getirerek, Şehit annelerinin yanında ve emrinde olduklarının altını çizdiler.

Başkan Sunar’ın mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Kadim Medeniyetimiz, köklü tarihimizin ilham kaynağı analarımız; bize değer katan ve milletimizi aziz kılan onların dualarıdır. Merhametin, bereketin ve şefkatin ifadesi olan ve cennet ayakları altına sunulan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“Analarımıza minnettarız”

Sunar, ‘Tarihini Hayme Analar ve onların vatana can adayan evlatlarının yazdığı Yüce Milletimiz; Nene Hatunlar, Kara Fatma Anaların izinde giden ve onların ufuklarına sadık, değerlerine vefalı anaların çizdiği rotada geleceğe ve asırlara yürüyüşünü sürdürecektir. Dünden bugüne, milletimizin dünyaya bellettiği her diriliş destanımızın ruhunu temsil eden analarımıza minnettarız.’ İfadesini kullandı.

“Kadına hürmet ve saygıyı esas alıyoruz”

Yerel yönetimler olarak kadına hürmet ve saygıyı esas alan politikalar izlediklerine vurgu yapan Başkan Sunar, bu düsturdan asla taviz vermediklerini belirtti. Sunar, “Mukaddesatımızın gösterdiği istikamette, annelerimizin hizmetinde olmayı sürdürecek, onların huzur ve refahlarını artırmaya yönelik çalışmaları her vakit önceliğimiz olarak göreceğiz. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Şehit Annelerimiz en kıymetlilerimiz. Yanlarında ve emirlerindeyiz.” dedi.

Kaymakam Coşğun ve Başkan Sunar’ın anneler günü ziyareti karşısında duygulanan şehit anneleri, memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdiler.

