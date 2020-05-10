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Başkan Orhan'dan duygulandıran ziyaretler Şehit anneleri Başkan Orhan'ı bağrına bastı

İHA

Başkan Orhan'dan duygulandıran ziyaretler Şehit anneleri Başkan Orhan'ı bağrına bastı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Anneler Günü'nde ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti ve bu anlamlı günlerini kutladı. Sosyal mesafe kuralları ve tedbirlerinin unutulmadığı ziyaretlerde Başkan Orhan'ı karşılarında gören şehit ailelerinin duygu dolu oldukları dikkatlerden kaçmadı.
Şehit annelerine ‘Sizi kendi annemizden farklı görmüyoruz’ diyerek çiçek veren Başkan Orhan'ı, şehit anneleri bağrına bastı. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın, sürekli olarak destekleri ile mutlu olduklarını dile getirdiler. Şehit annesi olmanın acı bir o kadarda gurur verdiğini de sözlerine eklediler.
Başkan Orhan: “Onları annemizden ayrı görmüyoruz”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ise ev ev gittiği şehit anneleri ziyaretlerini her yıl devam ettirdiklerini hatırlattı. Vatanı için canını seve seve feda eden güvenlik güçlerinin bize emanetleri olan anne ve babalarının bir an dahi yalnız kalmalarına yokluk çekmelerine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Başkan Orhan, "Hiçbir zaman onları kendi annemden ayrı tutmadım. Bugün biz evimizde sokağımızda huzur içinde olabiliyorsak şehitlerimize borçluyuz. Annelerini annemiz, babalarını babamız olarak gördük. Her zamanda onların hatırlarını sorup sıkıntılarını paylaşacağız. Bu vesile ile başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

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