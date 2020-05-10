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Üniversite-sanayi iş birliğinde geliştirilen cihaz ile Covid-19'e alternatif tedavi

İHA

Araştırmageliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik eden, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlamaya önem veren Atatürk Üniversitesi, geliştirdiği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinde geliştirilen cihaz ile Covid-19'e alternatif tedavi

Araştırmageliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenlerini ve araştırma ekiplerini sürekli teşvik eden, bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlamaya önem veren Atatürk Üniversitesi, geliştirdiği yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Covid19 kapsamında çıkılan çağrıya başvuruda bulunan Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent ile Hamle Mühendisliğin (Hamle Teknoloji) “Osilasyonlu Göğüs Terapisi Cihazı” projesi kabul edildi. TÜBİTAK’ın 1507 KOBİ ArGe Başlangıç Destek Programı/Vovid19 kapsamında çıkılan çağrıya 444 proje başvurusu yapıldı. Başvurular arasından seçilen 35 projeden biri de üniversitesanayi iş birliği kapsamında Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan ATA Teknokent ile Hamle Mühendisliğin geliştirdiği “Osilasyonlu Göğüs Terapisi Cihazı” projesi oldu.
ATA Teknokent ile Hamle Teknoloji tarafından üretilecek cihaz, özellikle yoğun bakım öncesinde ve yoğun bakım süresince hastalara uygulanacak göğüs terapisi ile akciğer sekresyonlarının atılmasını kolaylaştırarak hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyecek. Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin tedavi tekniği, cihazın imalatı ve kavramsal tasarım sürecinde danışman olarak destek vereceği cihazın geliştirilme sürecinde projenin klinik testleri yine Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülecek ve üniversite nezdinde Covid19 hastalarının tedavisi için oluşturulan tedavi merkezinde yüksek frekanslı göğüs duvarı osilasyon terapisinin Covid19 hastalarının tedavisine etkisi araştırılarak raporlanacak. Diğer taraftan klinik testlerin sonuçları
değerlendirilerek, prototip cihaz üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ise Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülecek. Proje ekibi ayda bir klinik testleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere klinik testlerin yapılacağı Atatürk Üniversitesinde çalışmalarını sürdürecek.

“Solunum cihazı desteğine ihtiyacın azalmasını bekliyoruz”
Proje çerçevesinde geliştirilecek cihazın medikal alanda kullanımına katkı sağlayan ve projenin klinik testleri esnasındaki çalışmaları yürütme görevini üstlenen Doç. Dr. Mine Çelik, cihazın akciğer sekresyonlarını harekete geçirerek balgam atılmasını sağladığını, bu şekilde akciğerde oksijenlenmeyi azaltan yoğunlaşmaların engellenerek hastanın solunum desteğine olan ihtiyacının azaldığını belirtti. Doç. Dr. Çelik, ayrıca cihazın hastalarda kullanılmaya başlanmasıyla enfekte olan hastaların solunum cihazı desteğine ihtiyaç duymalarının azalmasını da beklediklerini ifade etti.

“Proje hastalığın tedavisine önemli katkı sağlayacak”
Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi firmalarından Hamle Teknoloji Firması ile Ata Teknokent'in Covid19 sürecinde geliştirdikleri proje ile salgınla mücadele sürecine etkin destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitesanayi iş birliğinin bu tarz projeler sayesinde daha da güçleneceğini söyledi. Bu çalışmalarda TÜBİTAK desteğinin önemine değinen Rektör Çomaklı, Hamle Teknoloji iş birliğinde geliştirecek cihaza ayrı bir önem verdiklerini ve projenin hastalığın tedavisine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, yaşanan Covid19 salgını nedeni ile projeye başladıktan sonra hızlı sonuç almak ve akademik destek ile projede tasarım süreçlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediklerini söyleyerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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